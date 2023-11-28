В Бурятии у 14 человек обнаружили сальмонеллез

Все пострадавшие ели шаурму в одном из сел республики, сообщили в региональном Роспотребнадзоре

ТАСС, 28 ноября. Групповой очаг сальмонеллеза с 14 пострадавшими зарегистрировали в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии. Все пациенты ели готовую продукцию в киоске с шаурмой, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"27 ноября зарегистрирован групповой очаг сальмонеллеза с 14 пострадавшими, из них 5 выявлено активно. Больные госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, по предварительным результатам которого установлено, что заболеваемость носит пищевой характер и связана с употреблением готовой продукции киоска "Шаурма в lovaше" в селе Петропавловка", - говорится в сообщении.

Сейчас ведется медицинское наблюдение и лабораторное обследование контактных лиц в домашних очагах. Также специалисты активно ищут других посетителей, которые также могли заразиться инфекцией.

Сам киоск уже проверили. Там выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. На данный момент работа организации приостановлена. Сотрудники управления отобрали пробы пищевых продуктов, воды, смывов с объектов внешней среды, а также биообразцы работников. Эпидемиологическое расследование продолжается. Ход и результаты проверки проконтролирует прокуратура Республики Бурятия.