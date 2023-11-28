Ущерб от урагана в Красноярском крае составил более 67 млн рублей

Пострадавшие от непогоды жители региона могут получить 30 тыс. рублей материальной помощи

КРАСНОЯРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Ущерб от ураганного ветра, который обрушился на Красноярский край 19 ноября, составил 67,8 млн рублей. Жители региона, пострадавшие от непогоды, могут получить материальную помощь в размере до 30 тыс. рублей, сообщил спикер Законодательного собрания Красноярского края Алексей Додатко в официальном Telegram-канале парламента.

"На заседании президиума правительства края обсудили ликвидацию последствий ураганного ветра у нас в крае. По оценке, пострадало более 280 объектов, из них 81 кровля на зданиях, ущерб - 67,8 млн рублей. К счастью, обошлось без жертв. Электроснабжение полностью восстановлено уже 23 ноября. В ближайшее время на устранения последствий будут выделены средства резервного фонда. Граждане также могут обратиться за выделением адресной материальной помощи до 30 тыс. рублей, вопросы будут решаться в индивидуальном порядке", - сообщил Додатко.

В Красноярском крае 19 ноября из-за сильного ветра скоростью до 25 м/с в 10 муниципалитетах были зафиксированы срывы кровель и падения деревьев. Погибших и пострадавших в результате урагана нет. Утром 20 ноября из-за урагана без электроснабжения остался 161 населенный пункт. Правительство региона ввело режим чрезвычайной ситуации в центральных и южных районах края для ликвидации последствий прошедшего урагана.