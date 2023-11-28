На Сахалине задержали браконьеров с трепангом почти на 6 млн рублей

По информации регионального ФСБ, общий вес улова составил более 247 кг

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Сахалинские пограничники задержали на побережье озера Буссе (юг Сахалина) браконьеров с 247 кг дальневосточного трепанга стоимостью более 5,7 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

"В действиях граждан РФ усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов", - рассказали в управлении. Максимальное по строгости наказание за такое преступление предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По информации пограничников, общий вес улова составил более 247 кг. Разрешительные документы задержанные лица не представили. Биоресурсы исследованы ихтиологом, 4 224 экземпляра трепанга дальневосточного выпущены в естественную среду обитания.

На месте задержания обнаружены и изъяты водолазное снаряжение, резиновая лодка с руль-мотором, автомобиль, который использовался для перевозки улова. Сумма предотвращенного ущерба водным биологическим ресурсам составила более 5,7 млн рублей.

Следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. После закрепления и оценки доказательной базы в отношении задержанных будет принято правовое решение.