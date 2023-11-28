Пострадавших в результате ЧП на руднике перевезли в больницу Якутска

Один из них находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии

ЯКУТСК, 28 ноября. /ТАСС/. Двое пострадавших в результате выброса метана на руднике в Мирнинском районе Якутии перевезены санрейсом в больницу Якутска. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"Двое пострадавших доставлены санрейсом в Якутск и госпитализированы в республиканскую больницу №2 - ЦЭМП. Один из пострадавших находится в реанимации. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Второй пострадавший находится в нейрохирургическом отделении с положительной динамикой", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону в ночь с 26 на 27 ноября сообщали о выбросе метана на руднике "Удачный". Силами работников рудника на поверхность было выведено пятеро пострадавших, из них трое погибли. На поверхность были выведены все 248 работников рудника. В ликвидации последствий были задействованы 49 человек и 10 единиц техники.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть трех лиц. Как сообщали в пресс-службе прокуратуры Якутии, организована проверка.