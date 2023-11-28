На Горьковском направлении МЖД произошел сбой в движении поездов

Задерживаются поезда дальних маршрутов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Сбой в движении поездов на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД), а также МЦД-4 в сторону Железнодорожной произошел во вторник утром.

"В настоящее время из-за незапланированной остановки по техническим причинам на остановочном пункте Нижегородская поезда №6624 Апрелевка-Крутое в пути задерживаются поезда дальних маршрутов Горьковского направления в сторону области и МЦД-4 в сторону Железнодорожной", - говорится в Telegram-канале МЖД.

МЖД принимает меры для сокращения опоздания задержанных поездов.