В Удмуртии возбудили дело в отношении сотрудника подразделения РЖД за разглашение гостайны

Фигурант передавал информацию о системе обеспечения режима секретности железнодорожных перевозок, сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ

ТАСС, 28 ноября. Уголовное дело по статье о разглашении государственной тайны возбудили в Удмуртии в отношении сотрудника структурного подразделения ОАО "РЖД", сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ России.

"УФСБ России по Удмуртской Республике выявлен факт передачи сотрудником структурного подразделения ОАО "РЖД" информации о системе обеспечения режима секретности железнодорожных перевозок лицу, не допущенному к работе с указанными сведениями", - говорится в сообщении.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение государственной тайны). В пресс-службе добавили, что Уголовным кодексом РФ за совершение такого преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.