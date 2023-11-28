В Красноярском крае солиста Drunkface оштрафовали за дискредитацию армии

По информации суда, Владислав Николаев размещал "негативную информацию о действиях российских военных с выражениями нецензурного характера"

КРАСНОЯРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Норильский городской суд признал виновным в дискредитации армии панк-музыканта Владислава Николаева и оштрафовал его на 400 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

"Норильский городской суд Краснодарского края принял решение в отношении солиста панк-рок-группы Drunkface Владислава Николаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ (два эпизода), и признал его виновным в совершенном преступлении, назначив наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По информации суда, подсудимый размещал негативную информацию о действиях российских военных на территории ДНР и ЛНР с выражениями нецензурного характера. Также он разместил нецензурную надпись на стекле автомобиля. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ.