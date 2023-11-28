В Южно-Сахалинске устранили порыв на теплотрассе

Как сообщила заместитель начальника управления информации ЖКХ Сахалинской области Татьяна Смычек, для полного заполнения сетей всех отключенных ранее домов требуется несколько часов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Ремонтные бригады завершили аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке коллектора в Южно-Сахалинске, из-за которого нарушилось теплоснабжение большого количества многоквартирных домов и социально значимых объектов города. Об этом сообщила журналистам заместитель начальника управления информации ЖКХ Сахалинской области Татьяна Смычек.

"Специалисты Сахалинской коммунальной компании (СКК) приступили к заполнению сетей теплоносителем и повышению параметров после завершения ремонтных работ на поврежденном участке Комсомольского коллектора. Для полного заполнения сетей всех отключенных ранее домов требуется несколько часов", - рассказала Смычек, добавив, что ситуацию с повышением параметров теплоносителя региональное министерство ЖКХ держит на контроле.

Авария на теплотрассе произошла поздно вечером 27 ноября. На место повреждения прибыли ремонтные бригады, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. После обнаружения места порыва был демонтирован поврежденный участок трубопровода и заменен на новый.

Ночью по временной схеме удалось восстановить теплоснабжение более 100 многоквартирных домов и социальных учреждений. С утра 28 ноября без тепла оставались жители 89 многоквартирных домов.