В Челябинской области возбудили дело о контрабанде лесоматериалов за границу

Нарушители пытались вывезти древесину на сумму 10 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Уголовные дела о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов возбудили в Челябинской области после пресечения силовиками вывоза за границу лесоматериалов на 10 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе челябинской таможни.

"Канал незаконного перемещения стратегически важных ресурсов раскрыт сотрудниками челябинской таможни во взаимодействии с УФСБ России и пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области. <...> Нарушители пытались вывезти 1 тыс. куб. м древесины на сумму 10 млн рублей", - сказано в сообщении.

Уточняется, что древесину перевозили через пункт пропуска "Бугристое". По установленным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов (лесоматериалов), совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Проведение оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий продолжается.