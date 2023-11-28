Жители Кубани смогли вернуться в свои дома после эвакуации в ПВР из-за непогоды

Речь идет о ейском районе

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Жители Ейского района Краснодарского края, эвакуированные в пункты временного размещения из-за угрозы подтопления, смогли вернуться в свои дома. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"Спасатели, коммунальщики, волонтеры ведут работы в пострадавших от стихии населенных пунктах: убирают ветки и мусор, расчищают дороги, восстанавливают разрушенные объекты инфраструктуры. В Ейском районе жители, которых из-за угрозы подтоплений эвакуировали в пункты временного размещения, вернулись в свои дома", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за дни непогоды в Ейском районе были подтоплены 220 придомовых территорий, в том числе 15 домов, работы по ликвидации последствий продолжаются. В ранее подтопленных Славянском районе и Горячем Ключе откачку воды завершили, оценочные комиссии устанавливают размер ущерба, причиненного населению.

Непогода пришла в Краснодарский край еще в пятницу, в некоторых районах меньше чем за сутки выпала почти месячная норма осадков.