Минэнерго заявило, что на юге России без света остаются 346 тыс. человек

Глава ведомства Николай Шульгинов также сообщил, что полностью восстановлено электроснабжение в Краснодарском крае, Дагестане и Ростовской области

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Электроснабжение на юге России осталось подать 346 тыс. потребителям, полностью восстановить электроснабжение планируется завтра.

Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в эфире телеканала "Россия-24".

"На сегодняшний час осталось подать электроснабжение 346 тыс. потребителям. Полностью восстановлено электроснабжение в Краснодарском крае, в Республике Дагестан и Ростовской области", - сказал он.

Шульгинов отметил, что в Крыму около 100 тыс. потребителей остаются без электроснабжения, там восстановление будет закончено завтра к обеду. "В Донецкой Республике - 80 тыс., в Луганской - 136 тыс., будет закончено завтра. Запорожская [область] - 16 тыс. человек и Херсонская область - 9 тыс., окончание восстановления электроснабжения будет закончено сегодня к концу суток", - добавил министр.