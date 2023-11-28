В 10 муниципальных образованиях Крыма ввели режим ЧС

Еще на трех территориях действует режим угрозы ЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории 10 муниципальных образований Крыма, еще на трех территориях введен режим угрозы ЧС.

Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"По состоянию на 09:00 28 ноября принято решение о введении режима функционирования "Чрезвычайная ситуация" на территории 10 муниципальных образований: городских округов Джанкой, Евпатория и Саки, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов. Введен режим функционирования "Угроза ЧС" на территории трех муниципальных образований: городских округов Алушта и Судак и Первомайского района", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.