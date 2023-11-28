На Украине в результате непогоды погибли 10 человек

Еще 23 пострадали

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. В результате непогоды на Украине 10 человек погибли, еще 23, в том числе 2 ребенка, пострадали. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.

"В результате осложнения погодных условий погибли 10 человек в Одесской, Харьковской, Николаевской [областях] и в Киеве. 23 человека пострадали, среди них есть 2 ребенка", - написал он в Telegram-канале.

По данным Клименко, восемь автодорог в Кировоградской и Николаевской областях остаются перекрытыми для движения, 411 населенных пунктов в 11 украинских регионах до сих пор обесточены.

27 ноября издание "Общественное" со ссылкой на представителя главного управления Национальной полиции в Одесской области Любовь Гордиевскую сообщило о трех погибших в результате шторма в регионе. Клименко информировал, что более 2 тыс. населенных пунктов в 16 областях Украины остались без энергоснабжения.