Минэнерго сообщило о восстановлении энергоснабжения 9,5 тыс. жителей Владивостока

По словам замглавы ведомства Евгения Грабчака, на восстановление нормальной схемы подачи электричества уйдет один-два дня

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение 9,5 тыс. жителей Владивостока после аварийного отключения по резервной схеме, заявил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак. По его словам, на восстановление нормальной схемы подачи электричества уйдет один-два дня.

"Здесь у нас для зимы типовой случай - повреждена была кабельная линия. Уже сейчас все потребители, все 9,5 тыс., с электроснабжением, перезапитали, переключили на резервные схемы. С самой кабельной линией энергетики будут разбираться, нормальную схему с резервами восстановят в течение суток-двоих", - сказал Грабчак в эфире телеканала РБК.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Приморья заявили об аварийном отключении электричества, оставившем без света более 9 тыс. жителей 50 многоквартирных домов. Прокуратура Первомайского района Владивостока организовала проверку. Ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии, а также надлежащему установлению ее причин и условий.