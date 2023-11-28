Жителя Вологодской области приговорили к 12 годам за подготовку теракта

Мужчине назначили наказание с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима

ТАСС, 28 ноября. Второй Западный окружной военный суд признал жителя Вологодской области виновным в подготовке теракта и приговорил его к 12 годам лишения свободы. Фигурант пытался совершить теракт в зданиях правоохранительных органов в Вологде, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Вологодской области.

"Сотрудниками ФСБ пресечена преступная деятельность жителя региона 1999 года рождения, участника террористической организации National Socialism/White Power, планировавшего совершить террористический акт на территории Вологды <…>. Приговором Второго Западного окружного военного суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По версии УФСБ, в 2022 году мужчина, будучи завербованным участником запрещенной в России террористической организации NS/WP, зарегистрировался под псевдонимом в телеграм-канале этой террористической организации для получения инструкций по изготовлению взрывчатых веществ в домашних условиях, приобретения знаний и навыков обращения со взрывными устройствами, взрывчатыми веществами и огнестрельным оружием.

Злоумышленник планировал совершить теракт в сентябре 2022 года в зданиях правоохранительных органов. Он обследовал два участковых пункта полиции, прилегающие к ним территории на наличие камер видеонаблюдения и путей подхода. Довести свой замысел до конца мужчина не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по области.