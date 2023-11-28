Верховный суд КБР проверит законность оправдательного приговора адвокату Ципиновой

Апелляционное представление прокуратуры рассмотрят 29 ноября

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики 29 ноября рассмотрит апелляционное представление прокуратуры на оправдательный приговор адвокату Диане Ципиновой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов.

"29 ноября будет слушаться апелляционное представление на оправдательный приговор Диане Ципиновой", - сказала собеседник агентства.

"Все адвокатское сообщество России с воодушевлением восприняло вынесенный судебный акт, считая его законным и справедливым. То, что Ципинова была невиновна, можно было убедиться сразу после того, как видео насильственных действий в отношении адвокатов-женщин со стороны сотрудников полиции - мужчин оказалось в интернете. Однако следствие с самого начала пошло по ошибочному пути, не реагируя на многочисленные обоснованные ходатайства стороны защиты и обращения уполномоченного по правам человека в РФ", - сказал защитник Ципиновой Нвер Гаспарян, добавив, что надеется на торжество закона и вступление в силу вынесенного оправдательного приговора.

Как сообщили в ФПА, 7 июля 2023 года приговором Урванского районного суда КБР Ципинова была оправдана в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (насилие в отношении представителя власти) за отсутствием в ее действиях состава преступления. В ходе прений сторон гособвинитель просил признать подсудимую виновной и приговорить к 2,5 года в колонии-поселении. Потерпевший заявлял, что адвокат виновна в совершении инкриминируемого преступления, но реальная мера наказания нецелесообразна.

Позднее прокурор подал апелляционное представление на приговор с просьбой его отменить.

Уголовное дело

Как сообщала ФПА, 20 мая 2020 года сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Урванский" задержали и доставили в отдел полиции адвоката Адвокатской палаты Кабардино-Балкарской Республики Ратмира Жилокова. По словам адвоката, его задержали, когда он оказывал юридическую помощь Диане Безаргиковой, которую правоохранительные органы заподозрили в организации азартных игр и в помещении, где та собиралась открыть интернет-кафе.

В целях защиты прав Ратмира Жилокова в отдел МВД прибыли его коллеги Наталья Магова, Диана Ципинова и Людмила Кочесокова. По заявлению адвокатов, несмотря на предъявление ордеров, удостоверений и паспортов, защитникам не удалось оказать квалифицированную юридическую помощь задержанному адвокату из-за воспрепятствования этому полицейских. Они направили в АП КБР обращение в целях защиты нарушенных профессиональных прав, в котором изложили детали инцидента. Адвокаты указали, что после случившегося у них имеются видимые телесные повреждения, и подчеркнули, что действия виновных полицейских должны быть квалифицированы как превышение должностных полномочий.

Впоследствии в отношении Жилокова и Ципиновой были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 318 УК. Следствие, в частности, сочло, что в ночь инцидента Диана Ципинова, находясь на площадке перед входом в отдел полиции, нанесла полицейскому Тимуру Нагоеву рукой удар по лицу, царапины предплечий, толкнула его в грудь и шею, а затем ударила ногой в паховую область, тем самым причинив ему телесные повреждения.