СК проводит проверку после падения девочки из окна школы в центре Москвы

После падения девочка была экстренно доставлена в больницу

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Следователи организовали проверку в одной из столичных школ по факту падения ученицы из окна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

"24 ноября в одной из столичных школ, расположенных в центре Москвы, в ходе игры произошло падение несовершеннолетней из окна. По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, после падения девочка была экстренно доставлена в больницу, ее жизни ничего не угрожает.

В настоящее время следователи опрашивают директора и учителя школы, а также очевидцев произошедшего.