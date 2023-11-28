В Саратове при столкновении автобуса и легкового автомобиля пострадали четыре человека

По факту ДТП организована проверка

САРАТОВ, 28 ноября. /ТАСС/. Четыре человека пострадали при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Гагаринском районе Саратова. Об этом сообщили в городском управлении ГИБДД.

По предварительным данным, в 07:45 у поворота к поселку Базарный Карабулак столкнулись LADA Vesta и автобус Mercedes. "В результате ДТП водитель автомобиля LADA доставлен в лечебное учреждение. <…> Из лечебного учреждения также поступила информация о том, что за медицинской помощью обратились три пассажирки Mercedes", - сказали в ГИБДД.

Автобус перевозил работников аэропорта "Гагарин". Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ, по факту ДТП организована проверка.