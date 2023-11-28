Суд отправил в СИЗО обвиняемого в мошенничестве экс-замгубернатора Петербурга

Владимир Лавленцев будет находиться под стражей до 17 декабря

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы ужесточил меру пресечения бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву, обвиняемому в мошенничестве, отправив его в СИЗО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу Лавленцеву Владимиру Александровичу, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ, на 20 суток, то есть до 17 декабря", - говорится в сообщении.

Владимир Лавленцев с мая 2013 года по октябрь 2014 года занимал должность вице-губернатора в правительстве Санкт-Петербурга. Курировал решение вопросов городского хозяйства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и энергетики.

Новые эпизоды

Следователи добавили в обвинение Лавленцеву еще один эпизод мошенничества и растрату в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в Мещанском суде Москвы.

"В обвинении Лавленцеву инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере (два эпизода) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере)", - сказала собеседница агентства.