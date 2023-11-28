СМИ: жену главы военной разведки Украины отравили тяжелыми металлами

По данным издания "Бабель", расследуется попытка убийства

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Жена начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианна после отравления тяжелыми металлами проходит лечение в больнице, сообщает украинское издание "Бабель" со ссылкой на свои источники в разведке.

"Эти вещества никоим образом не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека", - цитирует издание источник.

Отмечается, что после длительного ухудшения состояния здоровья Марианну Буданову госпитализировали. В настоящее время она уже завершает курс лечения и будет находиться под наблюдением.

Как указывает издание, расследуется попытка убийства.

Ранее Буданов в интервью украинским СМИ рассказывал, что его жена постоянно проживает вместе с ним в его кабинете, хотя и не работает в ГУР Минобороны.