В Москве задержали подростков, устроивших диверсию на железнодорожной станции

Следствие установило, что они получали за это денежное вознаграждение

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Подростки, устроившие диверсии на железнодорожной станции, задержаны в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Юго-Западным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по материалам УФСБ России по городу Москве и Московской области, УТ МВД России по ЦФО в отношении двоих несовершеннолетних и молодого человека 2007 года рождения возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пп. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в октябре подозреваемые подожгли головной вагон электропоезда в депо Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги. Кроме того, 22 ноября двое несовершеннолетних подожгли релейный шкаф на перегоне железнодорожных станций Домодедово - Белые столбы, что привело к сбою графика приема грузовых, пассажирских и пригородных поездов. Правонарушители были установлены и задержаны. "Установлено, что они получали денежное вознаграждение за указанные действия, а также подробные инструкции от иных лиц через интернет", - добавили в пресс-службе. Суд избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.