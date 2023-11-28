В Иркутской области возбудили дело о хищении при строительстве детсада

Ущерб составил более 62 млн рублей

ИРКУТСК, 28 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Иркутской области возбудили уголовное дело о хищении из бюджета более 62 млн рублей при строительстве детского сада вместо дошкольного учреждения, поврежденного наводнением в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"В установленные сроки строительство объекта образования не завершено, субподрядной организацией работы по договору не сданы, исполнительная документация по ним не представлена, а фактически выполненные работы не соответствуют условиям договора, государственного контракта, проектно-сметной документации. В результате федеральному и региональному бюджетам причинен ущерб в размере более 62 млн рублей. Материалы проверки прокуратура направила в СК для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.

Детский сад на 140 мест в поселке Октябрьский начали строить в 2020 году взамен того, что пострадал от разрушительного паводка 2019 года. Стоимость контракта составила более 256 млн рублей. В 2023 году генеральный подрядчик заключил с коммерческой организацией договор субподряда на поэтапное выполнение строительных работ с перечислением аванса. Сдать садик должны были в сентябре 2023 года.