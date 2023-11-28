В России в 2023 году в результате лесного пожара погиб один человек

Первый замначальника Главного управления пожарной охраны МЧС Олег Гребенюк сообщил, что надзорные органы провели комплекс мероприятий по обеспечению защиты территорий и объектов от ландшафтных и лесных пожаров

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб в результате лесного пожара в 2023 году, сообщил первый замначальника Главного управления пожарной охраны МЧС России Олег Гребенюк.

"У нас в этом году переход зарегистрирован в 21 населенном пункте - это палы сухой растительности в 13 субъектах РФ. В результате лесного пожара - это точно установлено - погиб один человек в этом году", - сказал он на совещании в Совете Федерации об итогах пожароопасного сезона 2023 года.

Гребенюк также сообщил, что в 2023 году надзорные органы МЧС провели комплекс надзорно-профилактических мероприятий по обеспечению защиты территорий и объектов от ландшафтных и лесных пожаров. По его словам, на учет взяты свыше 25 тыс. населенных пунктов, наиболее подверженных угрозе, более 1,5 тыс. детских оздоровительных лагерей, 6 тыс. садовых товариществ, а также свыше 4,5 тыс. объектов экономики. "Комплекс предпринятых мер позволил в оперативном порядке устранить на указанных территориях порядка 25 тыс. нарушений противопожарных требований. Особое внимание безусловно уделялось установлению порядка выжигания сухой травянистоой растительности. А с этой проблемой у нас традиционно возникают проблемы в целом ряде субъектов РФ", - отметил он.

Выявлено и пресечено 60 тыс. неконтролируемых палов сухой растительности, а также свыше 1,5 тыс. случаев выжигания на землях сельскохозяйственного назначения. "За допущенные правонарушения к административной ответственности было привлечено 1 300 органов местного самоуправления, 2 500 должностных и свыше 1 000 юридических лиц, 162 сельхозпредприятия, а также почти 20 000 граждан", - рассказала Гребенюк.

Лесной пожар трактуется как неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.