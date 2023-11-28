В Москве мужчина распылил перцовый баллончик в лицо пассажиру метро

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Мужчина распылил содержимое перцового баллончика в лицо пассажиру столичного метро на платформе станции "Улица Дмитриевского". Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Ранее судимый 40-летний злоумышленник, используя малозначительный повод в виде произошедшего в вагоне электропоезда словесного конфликта с незнакомым мужчиной, выйдя на платформу станции метро "Улица Дмитриевского", распылил ему в лицо содержимое перцового баллончика. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении .

Как отметили в пресс-службе, действия мужчины квалифицированы по ст. 116 УК РФ (побои). Его привлечение к уголовной ответственности находится на контроле прокуратуры.