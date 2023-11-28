На угольной шахте в Китае произошла авария

Объект, принадлежащий компании Longmei Shuangyashan Mining, находится в городе Шуанъян в 280 км от границы с РФ

ПЕКИН, 28 ноября. /ТАСС/. Много шахтеров оказались под завалом и числятся пропавшими без вести в результате аварии на одной из угольных шахт в граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, ЧП произошло в 16:00 по пекинскому времени (11:00 мск). Объект, принадлежащий компании Longmei Shuangyashan Mining, находится в небольшом городе Шуанъян в 280 км от границы с РФ.

Согласно данным следствия, на шахте обрушился потолок. На месте происшествия работают спасатели.