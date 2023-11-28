Вслед за женой Буданова отравление выявили у нескольких сотрудников ГУР Минобороны Украины

По словам источника, Марианну Буданову, "скорее всего, отравили через еду"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Отравление тяжелыми металлами выявили, кроме жены начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, еще у нескольких сотрудников ГУР. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источник.

Жену Буданова Марианну, "скорее всего, отравили через еду", сказал источник. "Она жаловалась на плохое самочувствие, поэтому сдали анализы, которые выявили отравление", - отметил он. По его словам, "поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее, а так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников: они просто крупные, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся".

В свою очередь издание РБК-Украина обратилось в спецслужбы для получения информации о состоянии самого Буданова. По данным двух источников в спецслужбах, у Буданова отравление не установлено. "С ним все хорошо, у него ничего не обнаружили", - отметил один из источников.

Во вторник издание "Бабель" со ссылкой на источники в разведке сообщило об отравлении жены главы военной разведки тяжелыми металлами. По данным издания, после длительного ухудшения состояния здоровья Марианну Буданову госпитализировали, в настоящее время она завершает курс лечения. Как отметили источники "Бабеля", наличие в ее организме веществ, которые не используются в быту и военном деле, "может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека". Как указало издание, расследуется попытка убийства. Ранее Буданов в интервью украинским СМИ рассказывал, что его жена постоянно проживает вместе с ним в его кабинете, хотя и не работает в ГУР Минобороны.