Суд Петербурга приговорил к 14 годам мужчину, стрелявшего в полицейского

Первые три года мужчина проведет в тюрьме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 14 годам лишения свободы местного жителя, который в марте под угрозой убийства удерживал в квартире свою дочь и открыл огонь из охотничьего карабина в прибывшего на вызов полицейского. Первые три года мужчина проведет в тюрьме, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

"С учетом позиции государственного обвинения суд признал [Алексея] Пономарева виновным и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год, с назначением первых трех лет лишения свободы в тюрьме и дальнейшим отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд признал Пономарева виновным по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), п. "г", "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением оружия, в отношении несовершеннолетнего), а также ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Сам подсудимый своей вины не признал.

Следствие установило, что днем 15 марта Пономарев, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства в одной из квартир на бульваре Трудящихся в городе Колпине, незаконно лишил свободы несовершеннолетнюю дочь, демонстрируя оружие и угрожая ей убийством. После этого мужчина произвел из нарезного самозарядного охотничьего карабина не менее 10 выстрелов через входные двери квартиры в начальника 55-го отдела полиции УМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга, который прибыл на место по сообщению в дежурную часть о противоправных действиях в отношении ребенка.

Как сообщал ТАСС, в тот же день Пономарева задержали, а 16 марта заключили под стражу. Тогда мужчина отказался давать показания по делу.

Вреда жизни и здоровью потерпевших Пономарев не причинил. Полицейский, в которого тот стрелял, своевременно отошел на безопасное расстояние от входной двери. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в пользу начальника отдела суд взыскал с Пономарева 50 тыс. рублей компенсации морального вреда.