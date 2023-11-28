Во Владимире арестовали жителей Подмосковья, которые пытались ограбить банк

Они предприняли попытку похитить более 133 млн рублей, $69 тыс. и €86 тыс.

ТАСС, 28 ноября. Ленинский районный суд Владимира заключил под стражу на два месяца жителей Московской области, которые пытались при помощи оружия, похожих на пистолет и гранту, похитить более 133 млн рублей, $69 тыс., €86 тыс. в банке во Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 66-летней жительницы и 49-летнего жителя Московской области, которые подозреваются по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере) в том, что 25 ноября 2023 года они, находясь в отделении банка ПАО "ВТБ", действуя группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия (похожих на пистолет и гранату), с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, пытались открыто похитить денежные средства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина и женщина пытались похитить в сумме более 133 млн рублей, $69 тыс., €86 тыс., принадлежащие банку. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.