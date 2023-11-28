В Новороссийске суд арестовал двух подозреваемых в похищении людей

Их взяли под стражу до 24 января

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Новороссийска удовлетворил ходатайство следователей регионального управления СК РФ и поместил под арест на время предварительного следствия мужчину, подозреваемого в похищении людей. Позже суд арестовал и второго подозреваемого по делу, об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

"Октябрьский районный суд г. Новороссийска рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении одного из подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "г" ч. 2 ст. 126 УК РФ. Рассмотрев материалы дела, суд счел, что избрание иной более мягкой меры пресечения в отношении подозреваемого невозможно и заключил его под стражу. Срок меры - до 24 января 2024 года", - говорится в сообщении.

Позднее во вторник суд арестовал на тот же срок второго подозреваемого по уголовному делу.

Ранее следователи в Новороссийске возбудили уголовное дело о похищении людей и убийстве женщины в лесу. В понедельник сообщалось, что сотрудниками полиции совместно с подразделениями Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю были задержаны трое подозреваемых мужчин в возрасте от 30 до 33 лет, один из них скончался в отделе полиции, по этому факту также проводится отдельная проверка.

Согласно данным следствия, целью мужчин было похищение жительницы Новороссийска, для этого 20 ноября в гаражном кооперативе они напали на владельца легкового автомобиля, несколько часов держали его в багажнике и следили за домом предполагаемой жертвы, затем мужчину отпустили. 24 ноября они напали на владельца другого автомобиля, держали его в багажнике, а сами из машины выслеживали женщину, после чего похитили ее на угнанном автомобиле, вывезли в лес. 30-летний подозреваемый, по предварительным данным, убил женщину, при этом они требовали у ее мужа перевести им биткойны, сообщая, что она якобы еще жива.

В новость были внесены изменения (13:29 мск) - заголовок приводится в новой редакции, добавлена информация в лиде и после 3-го абзаца.