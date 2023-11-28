Суд заочно арестовал редактора Sota по делу об оправдании терроризма

Анне Лойко избрали меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента ее задержания или экстрадиции в РФ

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Тимирязевский суд Москвы заочно арестовал редактора интернет-издания Sota Анну Лойко, обвиняемую в оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Лойко меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента ее задержания или экстрадиции в РФ", - сказали в суде.

Ранее МВД России объявило Лойко в розыск. Столичный СК в начале ноября возбудил в ее отношении уголовное дело (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По данным следствия, журналиста публично распространила в открытом доступе в телеграм-канале статью об оправдании идеологии запрещенной в РФ террористической организации. В частности, причиной для возбуждения дела стала статья о членах запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир".