Мособлсуд отказался отпускать из СИЗО пасынка Стаса Намина

Его обвиняют в убийстве брата и бабушки

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу представителя защиты пасынка рок-музыканта Стаса Намина, обвиняемого в убийстве брата и его бабушки, на избрание ему меры пресечения в виде ареста. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, заседание снова прошло в закрытом от СМИ и публики режиме.

"Постановление Истринского городского суда Московской области оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты обвиняемого - без удовлетворения", - говорится в апелляционном определении Мособлсуда.

Утром 19 октября в деревне Крюково были найдены тела 30-летнего сына Стаса Намина Артема Микояна и его бабушки Полины Ткаченко. По подозрению в убийстве был задержан сын бывшей жены Намина Роман Новиков. Он признался в совершенном преступлении. Суд в Истре арестовал его до 18 декабря.