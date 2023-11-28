Одного из участников конфликта со стрельбой в Екатеринбурге отправили под стражу

Он будет под арестом до 29 января

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд отправил под арест одного из участников конфликта в торгово-развлекательном центре "Гринвич" в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд вынес решение о мере пресечения Гусейну Аллахвердиеву. Он будет под арестом до 29 января", - сказали в суде.

26 ноября в торгово-развлекательном центре "Гринвич" в Екатеринбурге произошел конфликт со стрельбой. Двое мужчин устроили драку около кофейни с применением травматических пистолетов марки "Зигзаур" калибра 10 мм и "Хорхе" калибра 9 мм.

СК возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Полицейские изъяли пистолеты и проверяют, было ли у участников драки разрешение на ношение.