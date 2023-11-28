В Челябинской области арестовали рецедивиста по делу о покушении на убийство подростков

Мужчина действовал на почве личных неприязненных отношений

ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Суд в Челябинской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей неоднократно судимому мужчине, который обвиняется в том, что покушался на убийство своей несовершеннолетней племянницы и ее подруги. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре прокуратуры региона.

"Прокуратура Кунашакского района поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). С учетом позиции прокуратуры суд удовлетворил ходатайство следователя, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 26 января 2024 года", - говорится в сообщении.

В понедельник со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону сообщалось, что, по предварительным данным, 26 ноября мужчина в одном из частных домов деревни Голубинки Кунашакского района нанес своей племяннице и ее подруге не менее чем по одному удару ножом в грудную клетку. Мужчина действовал на почве личных неприязненных отношений, имея умысел на совершение убийства. Потерпевшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.