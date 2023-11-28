Прокурор требует назначить экс-губернатору Пензенской области 13 лет за взятки

Бывшему сенатору Борису Шпигелю, который обвиняется в даче взяток Ивану Белозерцеву, обвинение просит дать 12 лет колонии общего режима

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Представитель гособвинения потребовал назначить бывшему сенатору, председателю совета директоров ООО "Биотэк" Борису Шпигелю 12 лет лишения свободы за дачу взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Шуварин.

"Представитель гособвинения в ходе прений сторон потребовал признать Шпигеля виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет колонии общего режима", - сказал адвокат. Самого Белозерцева прокурор потребовал приговорить к 13 годам колонии общего режима.

Также экс-губернатора считают причастным к незаконному хранению боевого пистолета ПМ в подсобке администрации Пензенской области. Адвокат Шуварин подчеркивает, что отпечатков пальцев и иных материалов его подзащитного на этом оружии не было найдено. Процесс по этому делу проходит в закрытом режиме на территории СИЗО "Матросская Тишина" из-за тяжелого состояния здоровья Шпигеля. Журналистов на процесс не допускают.

Супругу Шпигеля Евгению, которую также обвиняют в получении взятки, прокурор попросил приговорить к 9 годам колонии общего режима.

Заседания суда по этому делу проходит в закрытом режиме на территории СИЗО "Матросская Тишина" из-за тяжелого состояния здоровья Шпигеля. Журналистов на процесс не допускают.

По версии стороны обвинения, с 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020 года Белозерцев лично и через посредников Маркова и Федотова получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятку в виде денег и дорогих швейцарских наручных часов. Общая сумма взятки составила более 30 млн рублей. Кроме того, Белозерцеву была незаконно оказана услуга имущественного характера в виде безвозмездного пользования автомобилем представительского класса. Незаконное вознаграждение, по данным СК, предназначалось за обеспечение заключения органами и учреждениями здравоохранения Пензенской области государственных контрактов с ОАО "Фармация" на оказание услуг по приемке, контролю качества, хранению и доставке лекарственных препаратов.