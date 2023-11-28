ВСУ второй раз за день нанесли массированный удар по Куйбышевскому району Донецка

Обстрелы были зафиксированы в 13:37 и 13:41 мск

ДОНЕЦК, 28 ноября. /ТАСС/. Украинские войска менее чем за пять минут выпустили по Куйбышевскому району Донецка 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Обстрелы были зафиксированы в 13:37 и 13:41 мск.

28 ноября Вооруженные силы Украины открыли огонь из РСЗО и артиллерии калибра 155 мм по микрорайону Азотный в Куйбышевском районе города. Удар пришелся по местному рынку в жилом массиве. В результате обстрела ранены минимум два человека.