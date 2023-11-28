Власти Италии выступят в качестве истцов по делу о массовой гибели мигрантов

Ответчиками станут четверо подозреваемых в незаконной перевозке и подстрекательстве к нелегальной иммиграции

РИМ, 28 ноября. /ТАСС/. Офис премьер-министра Италии, а также МВД страны выступят в качестве гражданских истцов в уголовном процессе по делу о крушении в феврале лодки с мигрантами у берегов Кутро. Тогда погибли более 90 человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства Италии.

"Это решение было принято ввиду чрезвычайной серьезности событий, в результате которых погибли по меньшей мере 94 мигранта и многие пропали без вести", - говорится в заявлении.

На скамье подсудимых - четверо подозреваемых в незаконной перевозке мигрантов. В том числе, их обвиняют в пособничестве и подстрекательстве к нелегальной иммиграции.

У берегов Кутро 26 февраля потерпела крушение лодка с мигрантами. Спастись смогли 80 человек, погибли 94. Среди погибших было много детей и женщин. Выходцы преимущественно из Афганистана, а также из Ирака, Ирана, Пакистана и Сирии отплыли из Турции за четыре дня до трагедии. По данным СМИ, за "переезд в Европу" беженцы заплатили до $7,5 тыс. У многих были родственники в Европе. 9 марта правительство Италии одобрило указ, в котором предусматривается ужесточение наказания - до 30 лет тюремного заключения - для незаконных перевозчиков мигрантов по морю.