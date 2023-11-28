В Уфе возбудили уголовное дело по факту отравления четырех человек в бассейне

Среди них три ребенка

УФА, 28 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено по факту отравления парами хлора женщины и троих детей в Уфе, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Башкирии.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по факту отравления парами хлора женщины и троих детей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 21 ноября компания взрослых с детьми арендовала коттедж с бассейном в деревне Князево. После плавания 37-летняя женщина и трое ее детей в возрасте от 8 до 14 лет почувствовали недомогание - кашель, покраснение глаз, кожного покрова и тошноту. "В результате пострадавшие были госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом "отравление парами хлора". После оказания медицинской помощи в условиях стационара они были отпущены домой. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты пробы воды из бассейна, необходимая документация в коттеджном комплексе и больнице", - добавили в СК.