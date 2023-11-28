На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

В 14:17 мск предупреждение об угрозе с воздуха объявили в Днепропетровской области

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

В 13:17 по местному времени (14:17 мск) предупреждение об угрозе с воздуха объявили в Днепропетровской области, а к 13:43 (14:43 мск) его распространили на остальные украинские регионы, а также подконтрольные Киеву районы ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Во вторник тревогу объявляли и затем отменяли в нескольких регионах Украины. Сообщалось о взрывах в Одесской области и в находящемся под контролем украинских властей городе Запорожье.

В новость внесены изменения (14:57 мск) - добавлена информация о распространении тревоги.