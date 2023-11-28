В Казани суд арестовал бывшего лидера ОПГ "Кинопленка", который был в розыске 16 лет

Эльфат Сунгатуллин вину не признал

КАЗАНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Советский суд Казани арестовал бывшего лидера ОПГ "Кинопленка" 58-летнего Эльфата Сунгатуллина. Ему предъявлено обвинение в нескольких убийствах и ряде других преступлений, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении Сунгатуллина Эльфата меру пресечения в виде заключения под стражу на 29 суток - до 25 декабря 2023 года", - зачитал судья.

Как стало известно на суде, Сунгатуллин был задержан на днях в Ростове-на-Дону. Он находился в розыске 16 лет. На суде мужчина заявил, что вину не признает и готов сотрудничать со следствием.

В Telegram-канале СК РФ сообщается, что, по версии следствия, в 1997 году обвиняемый совместно с иными лицами создал в городе Казани преступную группу "Кинопленка", участники которой совершили в городах Казани, Буинске и Зеленодольском районе серию тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийства и покушения на убийство с применением огнестрельного оружия. При этом следствие полагает, что обвиняемый причастен к совершению трех убийств и покушению на убийство двух человек.

В 2011 году 15 участников преступного сообщества были приговорены судом к различным срокам лишения свободы. Сунгатуллину удалось скрыться от следствия, он был объявлен в розыск.