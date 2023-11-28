Питающая Херсонскую область Каховская подстанция получила повреждения при обстрелах ВСУ

Как отметили в "Херсоноблэнерго", вопрос с электроснабжением региона решат в течение суток

ГЕНИЧЕСК, 28 ноября. /ТАСС/. Каховская подстанция, питающая Херсонскую область, повреждена в результате целенаправленных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как пояснили ТАСС в "Херсоноблэнерго", она является ключевой, поэтому в регионе по-прежнему фиксируются перебои с электричеством.

"ВСУ обстреляли Каховскую подстанцию 330 кВ, она ключевая в электроснабжении региона. И вчера вели по ней огонь, но сегодня добили", - сказали в "Херсоноблэнерго".

Осмотреть повреждения сегодня не представляется возможным, так ВСУ продолжают обстреливать подстанцию. Как добавили в "Херсоноблэнерго", вопрос с электроснабжением региона будет решен в течение суток.

Ранее во время ремонтных работ обстрелам ВСУ подверглись рабочие, устранявшие последствия непогоды.

В ночь с 26 на 27 ноября в Херсонской области был ураганный ветер. По информации губернатора Владимира Сальдо, в регионе без света остались почти 100 населенных пунктов, были подтоплены участки дороги на Арабатской стрелке. В Херсонской области создан оперативный штаб для помощи жителям.