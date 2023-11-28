В Томске возбудили уголовное дело после пожара, где пострадали девять человек

Позднее один из них умер в больнице

ТОМСК, 28 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после пожара в жилом доме Томска, где пострадали девять человек. Один из пострадавших позднее умер в больнице, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Томской области.

"Следственными органами СК России по Томской области по результатам проверки, проведенной по факту пожара в жилом доме в городе Томске, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди пострадавших двое несовершеннолетних. При этом спустя несколько дней в больнице умер 74-летний мужчина. По предварительным данным, причиной возгорания является неисправность электропроводки.

Пожар в жилом доме из бруса в Томске произошел 12 ноября. Из-за возгорания обрушилась деревянная обрешетка крыши, выгорели квартиры на втором этаже и тамбур. Девять человек были доставлены в больницу.