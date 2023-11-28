В Таиланде задержали россиянку по подозрению в незаконных операциях с криптовалютой

Генконсул РФ в Пхукете Владимир Соснов сообщил, что ее перевели в следственный изолятор в Бангкоке

БАНГКОК, 28 ноября. /ТАСС/. Сотрудники иммиграционного бюро Пхукета задержали гражданку России, которую власти Таиланда объявили в розыск за совершение преступлений, связанных с криптовалютой. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генконсул РФ в Пхукете Владимир Соснов.

"Гражданка России, которая находилась в розыске, была задержана 26 ноября в аэропорту Пхукета. Ее подозревают в совершении преступлений, связанных с незаконными операциями с криптовалютой. После задержания она была переведена в следственный изолятор в Бангкоке", - сказал он.

Полиция Таиланда ранее задержала гражданина России, находившегося в розыске Интерпола. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ, российский гражданин Николай Штанько был задержан при переходе сухопутной границы между Таиландом и Малайзией в связи с нарушением иммиграционного законодательства королевства. По данным газеты Bangkok Post, его подозревают в участии с октября 2018 по июль 2020 года в деятельности преступной группировки, которая в России занималась незаконными переводами средств и отмыванием денег.