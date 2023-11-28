Мужчину, распылившего перцовый баллончик в лицо пассажиру в московском метро, задержали

Злоумышленником оказался 40-летний ранее судимый гражданин

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции по горячим следам задержали мужчину, который распылил содержимое перцового баллончика в лицо пассажиру столичного метро на платформе станции "Улица Дмитриевского" Некрасовской линии в ответ на сделанное замечание. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Менее чем за сутки оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его на улице Рудневке. Им оказался 40-летний ранее судимый гражданин", - сказали в пресс-службе.

По данным ГУ МВД, инцидент произошел при выходе людей из вагона электропоезда на станции метро "Улица Дмитриевского". Злоумышленник в присутствии большого скопления людей распылил содержимое аэрозольного баллончика в сторону пассажира, который сделал ему замечание, и скрылся. "Пострадавший обратился в медицинское учреждение. Ему был диагностирован химический ожог лица, глаз и шеи", - добавили в главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело (ст. 116 УК РФ). Нарушителю избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Ранее сообщалось, что прокуратура держит на контроле привлечение злоумышленника к ответственности.