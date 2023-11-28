В Дарданеллах из-за шторма приостановили судоходство

В аэропортах Стамбула из-за непогоды отменили свыше 70 рейсов на прилет и вылет

СТАМБУЛ, 28 ноября. /ТАСС/. Турецкие власти приостановили во второй половине дня во вторник судоходство в проливе Дарданеллы в связи со штормом. В аэропортах Стамбула из-за непогоды отменено свыше 70 рейсов на прилет и вылет, в основном внутренних, сообщил Минтранс республики.

"В связи с плохими погодными условиями с 15:15 местного времени (совпадает с московским - прим. ТАСС) приостановлено судоходство в обе стороны в проливе Дарданеллы", - говорится в сообщении главного управления по морским вопросам Минтранса Турции.

В международном аэропорту Стамбула на 28 ноября отменены 56 рейсов на прилет и вылет. Судя по онлайн-табло, большинство из них внутренние. Еще 16 рейсов отменены в аэропорту Сабиха Гекчен в азиатской части мегаполиса.

Турция в последние дни оказалась во власти непогоды. По данным местных властей, пять судов в течение недели сели на мель у черноморского побережья страны, где высота волн достигала 9 метров. Одно из них с 12 моряками затонуло 19 ноября, найдены тела 5 членов команды, поиски других ведутся круглосуточно. На трети территории Турции объявлены желтый и оранжевый код погодной безопасности.