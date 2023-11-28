В Пскове в отношении журналиста Камалягина возбудили дело за дискредитацию ВС РФ

Он также включен в реестр иностранных агентов

ПСКОВ, 28 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил РФ в отношении псковского журналиста Дениса Камалягина, который включен в реестр СМИ - иностранных агентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

"Следственное управление УМВД России по Псковской области возбудило уголовное дело в отношении псковича по ч. 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации)", - говорится в сообщении в ответ на запрос ТАСС о том, возбуждено ли уголовное производство в отношении Камалягина. В настоящее время он находится за пределами России.

В конце 2020 года Минюст РФ дополнил реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, пятью физическими лицами, в том числе псковской журналисткой Людмилой Савицкой, которая является корреспондентом "Радио Свобода" (в РФ признано иноагентом) и некоторых других сетевых изданий, а также главным редактором издания "Псковская губерния" Денисом Камалягиным.