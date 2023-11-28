Режим ЧС в Крыму и нарушение перемирия в секторе Газа. Главные события 28 ноября

Режим ЧС в Крыму

На территории 10 муниципальных образований Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации. На трех территориях действует режим угрозы ЧС, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, в Евпатории подтоплено 90 домовладений, без света остаются 93 тыс. абонентов, в 245 селах нарушено водоснабжение, повреждено 739 кровель. Несколько российских регионов серьезно пострадали в результате сильнейшего шторма на Черном море.

Нарушение перемирия в секторе Газа

В секторе Газа стороны палестино-израильского конфликта заявили о нарушении соглашения о перемирии. По данным ЦАХАЛ, три взрывных устройства сработали недалеко от позиций Армии обороны Израиля на севере сектора Газа. В одном из мест боевики также открыли огонь по военнослужащим. В свою очередь, ХАМАС сообщило о столкновениях в результате нарушения соглашения Израилем. Движение отметило, что оно остается приверженным перемирию "до тех пор, пока его придерживается противник".

Контролируемое пребывание для нелегалов в РФ

МВД предложило ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов в России. Согласно законопроекту, в частности, они не смогут получать водительские удостоверения, водить машину, переводить деньги и приобретать недвижимость. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что СФ может поддержать предложение, если ограничения будут применяться с целью выдворения нелегалов из России.

Отравление в ГУР Минобороны Украины

Жену начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами, сообщает украинское издание "Бабель". По его данным, она завершает курс лечения, а после будет находиться под наблюдением. Как отметили источники, наличие в ее организме таких веществ "может указывать на попытку отравления конкретного человека". Официальный представитель разведки Андрей Юсов подтвердил отравление Будановой. Кроме того, вслед за ней отравление выявили у нескольких сотрудников ведомства, сообщает "Украинская правда".

Закрытие Финляндией границы с Россией

Финляндия закроет границу с Россией с 30 ноября до 13 декабря, сообщил премьер-министр республик Петтери Орпо. Глава МВД страны Мари Рантанен добавила, что лица, желающие подать заявление на убежище, могут сделать это в портах и аэропортах. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что решение Хельсинки по закрытию пунктов пропуска просто нерационально.