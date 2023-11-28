Медики рассказали о состоянии избитого ребенка в Астрахани

Трехлетний мальчик находится в реанимации

АСТРАХАНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Медики в Астрахани оценивают состояние трехлетнего мальчика, предположительно, избитого своим отчимом после проигрыша в компьютерной игре, как тяжелое. Ребенок находится в реанимации, проводится интенсивная терапия, сообщили ТАСС в Областной клинической больнице им. Н. Н. Силищевой, куда был госпитализирован пострадавший.

"Состояние ребенка тяжелое, непосредственной угрозы жизни нет, проводится интенсивная терапия", - сообщил собеседник агентству, уточнив, что мальчик проходит лечение в реанимационном отделении больницы.

Как сообщили в пресс-службе Астраханской областной прокуратуры, прокурор области Сергей Фрост поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнему.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что в Астраханской области отчим после проигрыша в популярной компьютерной игре нанес тяжкие телесные повреждения трехлетнему пасынку. В пресс-службе Следственного управления СК России по региону ТАСС сообщили, что 19-летний местный житель подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью трехлетнему пасынку, возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.