Суд оштрафовал учителя московской гимназии за дискредитацию ВС РФ

Сергею Аверьянову назначили штраф в размере 40 тыс. рублей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Суд в Москве оштрафовал учителя московской гимназии №1619 им. Марины Цветаевой на 40 тыс. рублей за дискредитацию российской армии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Хорошевского районного суда города Москвы от 28 ноября 2023 года Аверьянов Сергей Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей", - сказали в суде.

27 ноября в школе №1619, при проведении урока информатики Аверьянов С. А. на интерактивную доску нанес надпись, содержание которой направлено на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации.

Директор учебного заведения Евгений Скуднов заявил журналистам, что Аверьянов уже отстранен от работы с учениками. На сайте учреждения педагог еще числится в списке учителей.