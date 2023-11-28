В Казани в столовой гимназии, где отравился 21 человек, выявили золотистый стафилококк

В ходе расследования обнаружили нарушения требований санитарных правил при хранении, приготовлении пищи и нарушения технологического процесса, а также несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками

КАЗАНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Золотистый стафилококк выявлен в готовых блюдах в столовой гимназии №28 в Казани, где отравились более 20 человек, сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

"С 23 по 24 ноября 2023 года зарегистрирован 21 случай пищевой токсикоинфекции, вызванной золотистым стафилококком, у учащихся и преподавателя МБУ "Гимназия №28" Вахитовского района Казани", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первоначально за медицинской помощью обратились девять учащихся и один преподаватель после школьного обеда. В ходе медицинского наблюдения были выявлены еще 11 детей, у которых также были симптомы отравления. Трое учащихся были госпитализированы в инфекционную больницу, у остальных показаний для госпитализации не было, либо от нее отказались родители.

"Причиной пищевой токсикоинфекции стал золотистый стафилококк, которым были загрязнены готовые вторые блюда (отварной рис и отварные макароны). Источником загрязнения готовых блюд был сотрудник столовой, от которого также был выделен стафилококк. В ходе расследования были выявлены нарушения требований санитарных правил при хранении, приготовлении пищи и нарушения технологического процесса, а также несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками. По выявленным нарушениям приняты административные меры, сотрудник отстранен от работы для санации", - сообщает ведомство.

23 ноября пресс-служба мэрии Казани в своем Telegram-канале сообщила, что около 14:30 к учителям и школьной медсестре гимназии №28 стали обращаться учащиеся 2-х - 3-х классов. Дети жаловались на недомогание, тошноту, боли в животе. Прокуратура Татарстана организовала проверку. Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).