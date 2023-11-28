Спасатели МЧС на вертолете эвакуировали травмированного члена экипажа судна в Черном море

В ведомстве отметили, что доставить пострадавшего морским транспортом было нельзя из-за высоты волн более 6 м

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Спасатели на вертолете Ка-32 МЧС России эвакуировали с палубы сухогруза, находящегося в акватории Черного моря, травмированного мужчину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Сочинские спасатели МЧС эвакуировали бортом вертолета Ка-32 МЧС России с палубы сухогруза мужчину с травматической ампутацией пальца правой руки. Судно находилось в акватории Черного моря на удалении около 23 км от берега, на траверзе поселка Дагомыс", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что из-за погодных условий сухогруз не мог зайти в порт. Доставить пострадавшего морским транспортом также не представлялось возможным поскольку высота волны была более 6 м.

Как рассказал один из спасателей Максим Дзагания, во время шторма захлопнувшейся судовой дверью мужчина травмировал пальцы на руке, его нужно было срочно эвакуировать в больницу для минимизации последствий. "Мы готовились к работе с внешней подвеской вертолета, потому что море было очень бурное. Но наши пилоты смогли в условленное место посадить судно, и мы забрали пострадавшего пешим порядком, медик спасотряда сразу же оказала ему доврачебную помощь", - рассказала он. По словам сотрудника МЧС, человека эвакуировали в Сочи на базу Южного регионального поисково-спасательного отряда и передали врачам скорой.